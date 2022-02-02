Российское отделение WWF обратилось за помощью для создания «медвежьих патрулей» в Арктике

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) попросило в соцсетях финансовой помощи на создание «медвежьих патрулей» для наблюдения за белыми медведями в Арктике. Об этом написало NEWS.ru.

В последние месяцы в Арктике участились случаи, когда медведи заходили в населенные пункты. Например, с апреля по сентябрь 2021 года в Ненецком автономном округе было зарегистрировано 15 таких случаев.

«Медвежьи патрули» собирают из числа местных жителей. Добровольцы должны вести наблюдение за медведями и отгонять их от населенных пунктов. Средства нужны на закупку снегоходов, дронов и специального сигнального оборудования, отпугивающего животных. На данный момент партнеры организации собрали порядка пяти миллионов рублей.