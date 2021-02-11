Российское МЧС намерено создать Арктический центр

МЧС прорабатывает вопрос о создании опытного экспериментального комплексного Арктического центра в российской арктической зоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

RT рассказал, что глава МЧС Евгений Зиничев провел сегодня в Петербурге совещание, посвященное опытно-конструкторской работе «Комплексный научно-технический проект „Арктические технологии спасания“». «В ее рамках прорабатывается вопрос о создании опытного экспериментального комплексного Арктического центра МЧС России, а также внедрения интеллектуальной платформы поддержки принятия решений при реагировании на ЧС», — уточнили в ведомстве.