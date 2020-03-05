Российское дерево поборется за приз на европейском конкурсе

Тополь из Калмыкии представит Россию на европейском конкурсе «Дерево года 2020». Шансы на победу у него высоки. Почти как у Little Big на Евровидении. Дело за малым — дерево нужно поддержать и проголосовать за него.

Как сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, Россия принимает участие в престижном европейском конкурсе уже в третий раз.

«В 2018 году наш номинант, могучий дуб из Белгородской области, стал призером. Мы заняли почетное третье место. В 2019 году знаменитый „Абрамцевский дуб“ из подмосковного музея-усадьбы „Абрамцево“ занял уже второе место из 15 стран-участниц», — говорится в сообщении Лисовского. Будет логично, если тополь из Калмыкии станет золотым призером конкурса в 2020 году.

Тополь, который претендует на победу, растет неподалеку от Элисты в голой степи. По преданию, монах Пурдаш-багши привез из Тибета семена тополя в 1846 году и посадил в том месте рощу. Со временем все деревья погибли, осталось только это. Буддисты считают этот тополь священным.