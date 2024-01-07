Общество 07 января 2024, 09:13 Российское авторское общество подало в суд на Киркорова «Известия»: РАО подало в суд на Филиппа Киркорова иск на сумму 2 млн рублей РИА «Новости»

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Российское авторское общество (РАО) подало в суд на популярного музыкального исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом написали «Известия».

По информации источника издания, сумма исковых требований составила два миллиона рублей. О более конкретных деталях иска к певцу пока неизвестно.

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Кроме того, РАО подало иск к хозяевам московского клуба «Мутабор» на общую сумму 537 тысяч рублей из-за музыкальных треков, которые использовало ночное заведение.

Киркорова ранее убрали изо всех новогодних передач на телевидении, в том числе из «Песни года» после его участия в ставшей скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

После этого артист выступил с обращением в социальной сети и пожаловался на «врагов». При этом он выразил уверенность, что жизнь была бы не такой интересной, если в ней присутствовали бы лишь позитив и покой.