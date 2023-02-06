Общество 06 февраля 2023, 18:36 Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта снова пройдет в Благовещенске

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Международные соревнования по зимним видам спорта вновь пройдут в городе Благовещенске после трехлетнего перерыва. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Российско-китайские соревнования пройдут на льду Амура – государственной границе между странами. Фестиваль начнется 25 февраля и продлится до 26 февраля. В этом году помимо традиционных состязаний спортсмены будут соревноваться в ралли на льду.

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Отмечается, что за спортивным мероприятием будут наблюдать болельщики сразу двух стран.

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