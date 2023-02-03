Общество 03 февраля 2023, 15:51 Российско-китайский деловой форум стартовал в Петербурге

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В пятницу, 3 февраля, в Петербурге открылся российско-китайский деловой форум «Санкт-Петербург — Циндао: новые перспективы». Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

В начале форума по видеосвязи выступил мэр города Циндао Чжао Хаочжи, также губернатор Северной столицы Александр Беглов. Участники планируют обсудить расширение торговых отношений, которые успешно укрепляются с 2007 года. Например, хотят увеличить поставки автомобилей китайских марок в Петербург.

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Также на повестке дня — межбанковское взаимодействие городов и поставки машиностроительной продукции.

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