Российским заключенным пообещали ощущение праздника на Новый год

На Новый год сотрудники ФСИН подготовили для осужденных праздничное меню, конкурсы и спортивные состязания. Некоторых даже отпустят встретить праздник с родными.

О том, как в исправительных учреждениях намерены отметить наступление 2020 года, рассказала «Интерфаксу» официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний Кристина Паньшина.

«В преддверии Нового года, а также в выходные и праздничные дни в учреждениях Уголовно-исполнительной системы (УИС) будет проходить большое количество культурно-массовых мероприятий», — уточнила она.

Заключенные смогут принять участие в конкурсах новогодних плакатов, видеороликов и игрушек, побороться за звание лучшего оформления отряда и изготовить елку из подручных материалов.

В колониях также планируют провести концерты и спектакли, интеллектуальные, юмористические и кулинарные поединки, а также соревнования по лепке фигур из снега. В женских исправительных учреждениях состоятся конкурсы красоты и мод. Программу праздничных дней во ФСИН обещают насыщенную.

«Для осужденных организовывается просмотр новогодних передач, <…> фильмов новогодней тематики», — заметила Паньшина. В тюремное меню включили жаркое из свинины и говядины, запеченную курицу, овощные салаты, пельмени, вареники, разнообразную выпечку и другие блюда.

Осужденным разрешат в праздники получать посылки с новогодними подарками от родственников. Главное, чтобы в них не было запрещенных предметов, вещей и продуктов питания. Свидания с близкими тоже будут — как краткосрочные, так и длительные. Заключенным с положительными характеристиками позволят провести ежегодный оплачиваемый отпуск за пределами исправительных учреждений, если положенный как мера поощрения отдых пришелся на Новый год.

Подарки служба приготовила и содержащимся в воспитательных колониях несовершеннолетним. К подросткам с поздравлениями приедут родители, руководство ФСИН, представители церкви, артисты, спортсмены и общественные деятели.

В канун Рождества осужденные смогут посетить храм, часовни и молельни на территории УИС и принять участие в различных таинствах вместе со священнослужителями.

Заключенные, отбывающие наказание в исправительных колониях особого режима и тюрьмах, атмосферу праздника ощутят меньше всего. Меню для них останется без изменений, а камеры особо опасным преступникам украсить не разрешат.

«Единственная поблажка <…> — увеличение на два часа свыше положенного времени просмотра телепередач. По радио в праздничные дни в тюрьмах будут звучать музыкальные композиции», — заключила Паньшина. Не выключать телевизоры в новогоднюю ночь для заключенных ранее попросили в Госдуме.