Российским выпускникам стало сложнее найти работу

Лишь 56,2% выпускников вузов и колледжей в 2019 году смогли трудоустроиться через службу занятости. Этот показатель на 4,2% ниже, чем в 2018 году.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда, эта оценка касается лишь тех молодых специалистов, кто обратился за помощью в поиске работы в службу занятости.

России не хватает рабочего персонала Подробнее

В ведомстве напомнили, что выпускники могут обращаться напрямую к работодателям или в частные кадровые агентства.

Поиск первой на трудовом пути работы усложняется тем, что многие молодые люди выбирают невостребованные на рынке профессии. Об этом изданию сообщил профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«У нас довольно заметный крен в сторону гуманитарных наук. То есть слишком много юристов, психологов, филологов. Если бы, например, выпускалось больше инженеров, ситуация была бы лучше», — рассказал собеседник.

Сафонов добавил, что России сейчас нужны рабочие руки, однако вчерашние школьники не хотят учиться на строителей, механиков, ремонтников или водителей.

Также на ситуацию влияет то, что работодатели хотят заполучить в штат опытных специалистов, а с начинающими мало кто хочет связываться.