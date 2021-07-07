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    07 июля 2021, 23:12

    Российским вузам рекомендовали организовать вакцинацию иностранных студентов

    Александра Ломейко

    Организацию прививок для учащихся в России иностранцев рекомендовали взять на себя вузам. Вопрос о признании зарубежных справок о вакцинации сейчас обсуждают.

    Рекомендации министерства науки и высшего образования РФ озвучил статс-секретарь — замглавы ведомства Петр Кучеренко. Его процитировал ТАСС.

    «Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации», — подчеркнул он.

    В Минобрнауки РФ также работают над переводом документов об образовании в электронный формат. Цифровые дипломы станут доступны студентам в ближайшие годы.

    О начале вакцинации иностранных студентов и взрослых приезжих ранее заявили в Минздраве. Первую партию вакцины для них уже подготовили.