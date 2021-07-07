Российским вузам рекомендовали организовать вакцинацию иностранных студентов

Организацию прививок для учащихся в России иностранцев рекомендовали взять на себя вузам. Вопрос о признании зарубежных справок о вакцинации сейчас обсуждают.

Рекомендации министерства науки и высшего образования РФ озвучил статс-секретарь — замглавы ведомства Петр Кучеренко. Его процитировал ТАСС.

«Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации», — подчеркнул он.

В Минобрнауки РФ также работают над переводом документов об образовании в электронный формат. Цифровые дипломы станут доступны студентам в ближайшие годы.

О начале вакцинации иностранных студентов и взрослых приезжих ранее заявили в Минздраве. Первую партию вакцины для них уже подготовили.