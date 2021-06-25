Российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов

Российские вузы в условиях пандемии получили возможность заселять в общежития только привитых студентов. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

«В период сложной эпидемической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — процитировало представителя министерства РИА «Новости».

В пресс-службе напомнили, что образовательное учреждение отвечает за жизнь и здоровье своих студентов во время учебы и практической подготовки. Также вуз несет ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников во время работы.

Сейчас Минобрнауки проводит работу по разъяснению важности прохождения вакцинации от коронавируса. Еще министерство занимается созданием условий для людей, желающих привиться от ковида.

Ранее Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в этом году не будут сдвигать сроки приемной кампании. Зачисление на бюджетные места произойдет 17 августа.