Общество 31 августа 2023, 17:35 Российским вузам поручили провести инструктаж по отработке действий при ЧС ТАСС: Минобрнауки поручило вузам организовать инструктаж действий при ЧС РИА «Новости»

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Министерство образования и науки поручило российским вузам провести дополнительный инструктаж среди сотрудников и студентов по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил ТАСС.

«Руководство ведомства поручило высшим учебным заведения в период с 1 по 10 сентября организовать и провести дополнительные инструктивные занятия со студентами и персоналом образовательных организаций по отработке алгоритмов действий и обеспечению комплексной безопасности в случаях различных чрезвычайных ситуаций», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее министерство назвало самые популярные вузы Москвы среди абитуриентов в сентябре. В их число вошли Московский политех, МЭИ и МИРЭА.

Далее по популярности следуют Российский университет дружбы народов имени Патриса Лулумбы, Финансовый университет при Правительстве России, Московский педагогический государственный университет, Московский технический университет связи и информатики и Московский авиационный институт.