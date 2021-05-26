Российским военным повысят зарплату

Российским военным, как контрактникам, так и срочникам, повысят оклады по должностям и званиям с 1 октября. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовал официальный сайт правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.

Также кабмин решил поднять зарплату полицейским, нацгвардейцам, пожарным, таможенникам и сотрудникам органов федеральной фельдъегерской службы. Все новые оклады округлят до рубля в сторону увеличения. Это постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В январе Минобороны России выступило с инициативой проиндексировать зарплаты военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти на 4,9%. Ранее размеры окладов пересчитывали в соответствии с федеральным законом о бюджете на год и на плановый период с учетом уровня инфляции.