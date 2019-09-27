Российским военным пообещали бесплатный цирк

Российские военные могут получить возможность бесплатно посещать цирк. Для этого будет достаточно предъявить военный билет. Сделать это решили в ответ на восстановление досуговых центров Министерством обороны.

«Министерство обороны восстанавливает досуговые центры, и у нас есть такое обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету», — объяснил генеральный директор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирка) Владимир Шемякин в ходе заседания коллегии Минкультуры России. Слова главы компании привел сайт РБК.

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Шемякин добавил, что в субъектах федерации сейчас активно восстанавливают цирки, их отремонтировано уже 16. Кроме того, Росгосцирк намерен построить два новых цирка — один в Москве, другой в Санкт-Петербурге.

До последнего времени правом бесплатного посещения цирка в России пользовались только малыши в возрасте до трех лет в сопровождении взрослого. Отдельное место при этом, согласно правилам Росгосцирка, ребенку не предоставляется.