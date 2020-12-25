Российским военным дали выходные 30 и 31 декабря

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил выходными днями для военных 30 и 31 декабря. Они отслужат эти дни в субботы — 26 декабря и 16 января.

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января. <…> Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <…> Прошу оформить это решение установленным порядком», — приводит РИА «Новости» слова главы Минобороны.

Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание порядка и дисциплины в войсках, несмотря на выходные.

Российские власти не стали делать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. Регионы сами постепенно стали объявлять о том, что последний день уходящего года будет нерабочим. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета на этой неделе рекомендовал руководителям всех субъектов присоединиться к этому решению. С таким предложением выступила «Единая Россия».