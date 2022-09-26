Российским военнослужащим разрешили брать личные деньги в воинскую часть | 360°

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Российским военнослужащим разрешили брать личные деньги в воинскую часть

«Объясняем.рф» сообщил, что мобилизованным россиянам можно брать деньги в воинскую часть

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Российским военнослужащим, призванным в ряды Вооруженных сил РФ, разрешается брать с собой личные деньги. Об этом сообщил правительственный портал Объясняем.рф.

«Можно», — сказано в заявлении в ответ на поставленный вопрос.

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Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призванные военнообязанные россияне необходимы для контроля освобожденных территорий на Украине и линии соприкосновения, протяженность которой составляет свыше тысячи километров.

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Глава оборонного ведомства подчеркивал, что в ходе мобилизационных мероприятий в ряды ВС РФ привлекут около 300 тысяч человек, что составляет примерно 1% от общего мобилизационного потенциала России.

Ранее стало известно, что партия КПРФ подготовила законопроект об ответственности за отправку неподготовленных военных в зону специальной операции.

Командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим Дроздов пояснил, что мобилизованные россияне помогут союзным войскам укрепиться на освобожденных занятых территориях.

Частичная мобилизация в РФ

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