Российским властям предложили в школах и вузах ввести должность IT-директора

Российским властям директор «Института прогрессивного образования» Анна Маркс предложила ввести в учебных учреждениях должность IT-директора. Человек, занимающий пост, мог бы развивать цифровизацию учебного процесса.

Об этом сообщил ТАСС, у которого в распоряжении оказалось письмо с соответствующим предложением. Оно было направлено 8 февраля 2021 года главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

«С целью повышения эффективности цифровизации образовательного процесса предлагаем в рамках приоритетного национального проекта «Образование» следующее: введение должности IT-директора в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях (завуч/проректор по цифровизации) с нового 2021-2022 учебного года», — предложила Анна Маркс.

В «Институте прогрессивного образования» также предложили проводить курсы дополнительной профессиональной подготовки для IT-специалистов по образовательному процессу.

Маркс считает, что на эту должность нужно назначать не просто технического специалиста, а профессионала, который обеспечит грамотную интеграцию технологий в учебный процесс и сможет развить внешние и внутренние цифровые коммуникации образовательного учреждения для повышения эффективности обучения.

Практика введения директоров по технологиям в штатное расписание школ, колледжей и университетов за последние годы получила распространение в США, Великобритании, Швейцарии, Финляндии и других странах, добавляет в письме Маркс.