Российским властям предложили сменить «правила игры» для бизнеса

Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил правительству сменить «правила игры» для бизнеса. Так предприниматель объяснил «жадность» бизнеса и ответил на вопрос, почему в России выросли цены на социально значимые продукты.

«Система» владеет крупным агрохолдингом «Степь», который производит сахар. Рост цен на этот продукт Евтушенков не стал комментировать РБК.

«Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно. К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах», — сказал он в интервью изданию.

Евтушенков отметил, что почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам, которые по итогам прошлого года составили 190,4 миллиарда рублей.

В середине мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Позже свое исследование опубликовал РЭУ имени Плеханова, в котором сообщил, что производители и продуктовые сети в 2020 году увеличили доходы от реализации на 11%, а прибыль от продаж — на 20%. Прибыль выросла и у производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство было вынуждено ввести госрегулирование цен.