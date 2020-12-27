Российским учителям дадут гарантии по зарплате

«Гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна быть не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий», — рассказала «Российской газете» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

Новые требования разрабатывают совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования. В правительстве обсуждают перечень обязательных компенсаций и стимулирующих выплат. В единую модель войдут требования к зарплатам педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, мастеров производственного обучения и методистов.

«Все эти меры должны привести к тому, что зарплата учителей вырастет, а дифференциация между регионами уменьшится. Но нужно точно просчитать, какая нужна федеральная поддержка регионам при введении новой системы оплаты труда», — добавила собеседница.

В начале этой недели премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение профильным ведомствам разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда российских педагогов.