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    27 декабря 2020, 11:15

    Российским учителям дадут гарантии по зарплате

    Андрей Иванов

    В правительстве начали разрабатывать новые требования к оплате труда учителей с учетом размера МРОТ, который впервые превысит прожиточный минимум. Педагоги будут гарантированно получать не меньше 70% от средней зарплаты по региону.
    Российским учителям дадут гарантии по зарплате

    «Гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна быть не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий», — рассказала «Российской газете» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

    Новые требования разрабатывают совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования. В правительстве обсуждают перечень обязательных компенсаций и стимулирующих выплат. В единую модель войдут требования к зарплатам педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, мастеров производственного обучения и методистов.

    «Все эти меры должны привести к тому, что зарплата учителей вырастет, а дифференциация между регионами уменьшится. Но нужно точно просчитать, какая нужна федеральная поддержка регионам при введении новой системы оплаты труда», — добавила собеседница.

    В начале этой недели премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение профильным ведомствам разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда российских педагогов.