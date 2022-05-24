Российским ТЦ разрешат досрочно разрывать договор с арендаторами из недружественных стран

Собственники торговых центров получат право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что раньше в договоре между собственником и арендатором часто можно было найти пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Но после того, как некоторые иностранные компании перестали работать в России, но не освободили помещения в ТЦ, собственники начали терпеть убытки. Потому что за аренду такие компании тоже платить перестали.

Мишустин уточнил, что речь в основном идет о крупных арендаторах, поэтому владельцы помещений несут достаточно существенные потери.

«[На фоне этого] собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — подчеркнул премьер.

Накануне стало известно о возобновлении переговоров России и Турции относительно замены брендов, которые решили уйти с российского рынка. Об этом рассказал президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

По его словам, осенью в торговом секторе по всей России вакантными окажутся торговые площадки площадью три миллиона квадратных метров, что равно 420 футбольным полям.