Российским театрам рекомендовали отказаться от постановок с массовыми сценами

«Исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами», — говорится в одном из пунктов документа.

Роспотребнадзор прописал рекомендации ко всем тонкостям репетиционного процесса и учел специфику работы в театре. В списке есть ограничения по работе гримеров, костюмеров и музыкантов. Новые правила коснулись всех музыкантов оркестра. Духовую секцию рекомендуют отделить от коллег защитным экраном, а инструменты дезинфицировать.

В ведомстве определили, с какой частотой должна проходить уборка входной группы, фойе, туалетов и зрительного зала. Еще Роспотребнадзор запретил продажу еды в буфете. В антракте там можно будет лишь купить воду и другие напитки в промышленной упаковке.

Планируется, что театры в Москве откроют в рамках следующего этапа снятия ограничений 1 августа. Параллельно с театрами к работе вернутся кино- и концертные залы вместимостью не более трех тысяч мест.