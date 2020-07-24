facebook_pixel
    24 июля 2020, 17:19

    Российским театрам рекомендовали отказаться от постановок с массовыми сценами

    Андрей Иванов

    Роспотребнадзор рекомендовал театрам в целях безопасности убрать из репертуара спектакли с хоровыми и массовыми сценами. Зрителей без масок пускать на представление будет нельзя. Полный список рекомендаций опубликовал сайт ведомства.
    Российским театрам рекомендовали отказаться от постановок с массовыми сценами

    «Исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами», — говорится в одном из пунктов документа.

    Роспотребнадзор прописал рекомендации ко всем тонкостям репетиционного процесса и учел специфику работы в театре. В списке есть ограничения по работе гримеров, костюмеров и музыкантов. Новые правила коснулись всех музыкантов оркестра. Духовую секцию рекомендуют отделить от коллег защитным экраном, а инструменты дезинфицировать.

    В ведомстве определили, с какой частотой должна проходить уборка входной группы, фойе, туалетов и зрительного зала. Еще Роспотребнадзор запретил продажу еды в буфете. В антракте там можно будет лишь купить воду и другие напитки в промышленной упаковке.

    Планируется, что театры в Москве откроют в рамках следующего этапа снятия ограничений 1 августа. Параллельно с театрами к работе вернутся кино- и концертные залы вместимостью не более трех тысяч мест.

    Новости SMI.FM