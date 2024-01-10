Общество 10 января 2024, 17:36 Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы и участвовать в подкастах Комиссия по этике разрешила российским судьям вести Telegram-каналы РИА «Новости»

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Российские судьи могут вести свои Telegram-каналы и публиковаться в чужих, а также участвовать в записи подкастов. К такому выводу пришла в своем заключении комиссия по этике Совета судей России.

Один из судей обратился в комиссию, чтобы выяснить, имеют ли он и его коллеги право выкладывать научно-практические публикации по правовым вопросам в «Яндексе» и Telegram. Авторы заключения указали, что Кодекс судейской этики позволяет судьям участвовать в мероприятиях, направленных на развитие права, совершенствование законодательства, судебной системы и правосудия.

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Комиссия отметила, что судья может в свободное от работы время писать статьи на правовые темы и публиковать их в научно-практических журналах, в том числе электронных.

«Опубликование (размещение) написанных судьей статей (текстов) на правовые темы на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений, как-то „Яндекс“ и Telegram, по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей (текстов) в научно-практических журналах», — пояснили в заключении.

Авторы обратили внимание, что такая деятельность соответствует духу времени в условиях активного развития цифровых технологий и онлайн-сервисов.

Обратившийся в комиссию судья также спрашивал, могут ли он и его коллеги участвовать в аудиозаписи бесед на юридические темы с другими судьями и учеными-юристами. В заключении указали, что Кодекс судейской этики не запрещает такую деятельность во внерабочее время и без оплаты. Однако судья должен взвешенно выбирать площадку и не нарушать требования нормативных документов.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал организацию Telegram Messenger Inc. на один миллион рублей. Причиной стало нарушение закона о самоконтроле, по которому администрация площадки обязана самостоятельно выявлять и удалять запрещенный контент.