Российским студентам предложили заниматься бизнесом в свободное время

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов обратился к студентам, призвав их становиться бизнесменами. Он сделал это во время лекции о социально-экономическом развитии страны, которую провел в Финансовом университете при правительстве РФ.

Силуанов отметил, что в России всего 2-3% населения хочет заниматься бизнесом, и призвал студентов не бояться попробовать себя в роли предпринимателей.

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«Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость. Пусть оно будет небольшим, но вы почувствуете, что это такое», — цитирует его слова ТАСС.

Силуанов посоветовал сперва пробовать свои силы в малом бизнесе, ведь если есть творческие идеи, то в этой сфере все обязательно получится. Первый вице-премьер подчеркнул, что популяризация предпринимательства в стране является одной из задач правительства России. Перед ним стоит цель — увеличить число работников в сфере малого бизнеса с 19 миллионов до 25 миллионов уже к 2024 году.