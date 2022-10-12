Российским студентам объяснили, как получить отсрочку от мобилизации по месту временного пребывания | 360°

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Российским студентам объяснили, как получить отсрочку от мобилизации по месту временного пребывания

«Объясняем.рф»: студенты получат отсрочку от мобилизации по месту временного пребывания

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Студенты, которые проживают не по месту жительства, имеют возможность получить отсрочку от частичной мобилизации по месту временного пребывания. Об этом сообщил государственный портал «Объясняем.рф».

«Вне зависимости от того, в каком месте студенты находятся на воинском учете, они могут получить отсрочку как по месту временного пребывания, так и по месту жительства», — говорится в сообщении сервиса.

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Ранее портал сообщил, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне смогут пройти медицинскую комиссию в любом аккредитованном учреждении самостоятельно.

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Однако решение о призыве остается за военно-врачебной комиссией военного комиссариата на основании заключений профильных специалистов.

Получить ответы на вопросы о частичной мобилизации россияне могут при помощи чат-бота на платформе «Объясняем.рф». Программа выведет все рекомендации, если ответы на подобные вопросы уже были.

В случае, если информация не поступала, администрация платформы отправит сообщение в Минобороны России и добавит в чат-бот, который доступен в мессенджерах Viber и Telegram, а также социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в РФ

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