Российским студентам будут мерить температуру при входе в вуз

Россия продолжает борьбу с распространением коронавируса в стране. Родителям школьников разрешили оставлять детей дома, а теперь усиленные меры ввели и в вузах. Студентам на входе в здание университета будут измерять температуру и предлагать продезинфицировать руки.

«Усилить меры в организациях по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая организацию контроля температуры при входе в здания организаций и установку средств дезинфекции в зданиях организаций», — сказано в приказе министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Кроме того, в документе рекомендуется ограничить очные совещания, а обсуждения проводить в режиме видеоконференций. Служебных командировок также лучше избегать, сотрудников перевести на удаленную работу при необходимости. Приказ вступил в силу с 16 марта. Накануне Минобрнауки предложило российским вузам начать дистанционное обучение.

Усиленные меры по борьбе с коронавирусом начали вводить в России после сообщений об увеличении числа заразившихся. Всего инфицированных насчитывается 63 человека. В мире этот показатель превысил отметку в 169 тысяч пациентов. От COVID-19 скончались более 6,5 тысячи человек.