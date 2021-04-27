Российским школьникам предложили ввести «день самообразования»

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с инициативой для главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в которой предложила добавить «день самообразования» для учащихся выпускных классов. Об этом рассказал RT.

Авторы проекта единогласны во мнении, что дополнительный урок позволит более эффективно готовиться к ЕГЭ. Маркс напомнила, как важно на сегодняшний день высшее образование, которое является одним из наиболее распространенных требований при устройстве на работу, например, в сфере бизнеса. Именно поэтому с каждым годом доля желающих поступить в вузы растет. В 2021 ЕГЭ будут сдавать 714 тысяч человек.

«Высокая конкуренция и возрастающие требования фактически вынуждают российских школьников подстраивать свою жизнь под ЕГЭ, отказываясь от собственных увлечений и досуга в пользу дополнительных часов подготовки к экзаменам», — заключила Маркс.