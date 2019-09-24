Российским сенаторам затянули получение виз США. МИД России заявил о поломке системы

Российские сенаторы не смогут принять участие в сессии Генассамблеи ООН: им не успели оформить визы. В МИД России заявили, что американские дипломаты сломались.

Члены Совета Федерации России, в том числе глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, не попадут на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Россиянам не оформили вовремя визы.

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«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН», — подтвердил Косачев, добавив, что это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий. Слова сенатора привел ТАСС.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась по этому поводу. Дипломат заявила, что США в очередной раз продемонстрировали пренебрежение правами суверенных государств и международных организаций. Кроме того, Вашингтон продемонстрировал и подтвердил собственную неспособность выполнять собственные международно-правовые обязательства. По словам Захаровой, этот случай станет центральной темой грядущего разговора главы МИД России Сергея Лаврова со своим американским коллегой Майком Помпео в Нью-Йорке.

«Что-то у ребят сломалось капитально», — посетовала Захарова. Представитель МИД подчеркнула, что россияне все документы на визы подали вовремя, как того требовала американская сторона. Теперь же США ссылаются на какие-то «технические проблемы», из-за которых не удалось вовремя оформить россиянам визы.