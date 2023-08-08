Общество 08 августа 2023, 06:06 Российским семьям захотели компенсировать расходы на аренду жилья «Известия»: в России призвали компенсировать 30% расходов на аренду жилья для семей Freepik

Читать 360tv в

Супружеские пары любого возраста, чей брак был зарегистрирован более трех лет, должны получать субсидию до 30% на аренду жилья. С таким предложением к правительству РФ обратились крупные российские риелторские компании, сообщила газета «Известия».

Компенсация платы за съемное жилье может осуществляться за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога, также для таких семей могут изменить размер налоговой ставки.

Реклама

В материале сказано, что письмо с инициативой уже поступило в Кабмин. По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, такие меры поспособствуют увеличению рождаемости. Кроме того, молодые пары смогут быстрее накопить на ипотеку и увеличат спрос на постройку новых жилых домов.

«Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — сообщил он.

Ранее стало известно о предложении по выдачи сертификатов на школьную форму для многодетных семей.