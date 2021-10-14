Российским ресторанам впервые вручили звезды Michelin

Девять московских ресторанов получили звезды Michelin. Семь — по одной, два — по две. Критики Michelin отметили в своем гиде 69 московских заведений. Доступен он будет через месяц.

Звезды Michelin вручили на торжественной церемонии, посвященной первому выпуску гида Michelin по ресторанам и кафе столицы. Ее трансляция велась на YouTube.

По одной звезде присудили ресторанам Selfie и его шеф-повару Анатолию Казакову, «Белуге» и шефу Евгению Викентьеву, Grand Cru и шефу Давиду Эммерле. Отметили White Rabbit и шеф-повара Владимира Мухина, Biologie и шефа Екатерину Алехину, «Сахалин» и шефа Алексея Когая, а также «Савву» и его шефа Андрея Шмакова.

Две звезды Michelin получили Artest — Chef’s Table и шеф-повар Артем Естафьев и Twins Garden с шефами Иваном и Сергеем Березуцкими.

Лучшим молодым шефом оказался Никита Подерягин из Björn, а лучший сервис показал Twins Garden. Еще 15 ресторанов отметили в номинации Bib Gourmand. Это специальная награда Michelin за исключительную еду по умеренной цене — примерно до двух тысяч рублей.