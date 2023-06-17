17 июня 2023, 13:35
Российским рекламодателям запретят размещение у иноагентов, привлеченных за фейки о ВС РФ
Минцифры: рекламодателям запретят размещение у привлеченных за фейки о ВС РФ иноагентов
Минцифры России предложило запретить рекламным агентствам размещение у иноагентов, привеченных за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на ПМЭФ-2023, написал «Интерфакс».
Министерство также выступило с инициативой перечислять на спецсчет отчисления авторам-иноагентам, привлеченным к административной ответственности за недостоверную информацию о ВС РФ, и замораживать их для дальнейшего разбирательства.
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Это касается отчислений от видео- и музыкальных платформ, приложений для электронных книг.
«Российские компании должны иметь законодательный запрет на размещение рекламы у иноагентов, которые имеют административку по фейкам о ВС РФ», — сказал Шадаев.
Ранее глава Минцифры на форуме заявил, что Россия не собирается блокировать WhatsApp (сервис, принадлежащий компании Meta*). По его словам, такой вопрос не обсуждался и никаких предпосылок к закрытию мессенджера нет. При этом программу многие считают небезопасной, в частности американский бизнесмен Илон Маск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Иноагенты
ПМЭФ-2023
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