Российским регионам рекомендовали ввести допуск на мероприятия только по QR-коду

Регионам рекомендовано ввести допуск на массовые мероприятия только по QR-кодам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Сегодня прошло совещание с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства в режиме видеоконференции.

«Рекомендация регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода <…> с возможностью повышения лимита массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях», — передало РИА «Новости» слова Голиковой.

Для регионов, где ситуация не улучшается, было рекомендовано расширять применение QR-кодов на другие сферы. Также Голикова сообщила, что заболеваемость ковидом среди детей в России выросла в несколько раз. Это, по ее словам, происходит из-за самолечения.

В стране от коронавируса уже полностью привились 42,2 миллиона человек. При этом 1,9 миллиона россиян уже ревакцинировались. Чтобы достичь коллективного иммунитета, в России нужно вакцинировать еще 35,9 миллиона человек, а 7,6 миллиона привить повторно.