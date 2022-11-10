10 ноября 2022, 17:31
Российским регионам окажут поддержку по выплатам на детей
Президент Путин потребовал оказывать поддержку регионам для выплаты пособий на детей
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству оказывать дополнительную финансовую поддержку регионам для выплат на детей. Распоряжение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — сказано в сообщении.
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Российский лидер потребовал от кабмина создать удобные условия для оформления и получения выплат. Первый доклад об исполнении задачи Путин ждет до 30 декабря. Отчеты станут ежеквартальными.
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Более 27 миллиардов рублей дополнительно выделят в России на детские выплаты. Финансовую поддержку назначат с апреля семьям с низкими доходами, где воспитываются почти пять миллионов несовершеннолетних.
Путин заявил о необходимости запуска единого пособия для семей с детьми, сообщило Nation News.
Выплаты в России
Владимир Путин
Правительство РФ
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