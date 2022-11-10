Общество 10 ноября 2022, 17:31 Российским регионам окажут поддержку по выплатам на детей Президент Путин потребовал оказывать поддержку регионам для выплаты пособий на детей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству оказывать дополнительную финансовую поддержку регионам для выплат на детей. Распоряжение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — сказано в сообщении.

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Российский лидер потребовал от кабмина создать удобные условия для оформления и получения выплат. Первый доклад об исполнении задачи Путин ждет до 30 декабря. Отчеты станут ежеквартальными.

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Более 27 миллиардов рублей дополнительно выделят в России на детские выплаты. Финансовую поддержку назначат с апреля семьям с низкими доходами, где воспитываются почти пять миллионов несовершеннолетних.

Путин заявил о необходимости запуска единого пособия для семей с детьми, сообщило Nation News.