Российским производителям сельхозтехники предложили увеличить субсидии

Комиссия Совета Федерации обратилась в кабмин с предложением выделить дополнительное финансирование предприятиям, выпускающим картофелеуборочную технику и мини-тракторы для садоводов. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам первого заместителя председателя аграрного комитета Госдумы Владимира Плотникова, несмотря на западные санкции запас прочности у аграрного сектора достаточно велик, однако тревогу вызывает аграрный сезон следующего года.

«С запчастями к западной технике складывается непростая ситуация. Пока на складах они есть, но цены уже выросли в несколько раз, поэтому, если не найдем выход, обслуживание техники для сельхозпроизводителей значительно усложнится. И это станет серьезным ударом по их технической обеспеченности», — сказал депутат.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, сейчас нет необходимости в создании новых программ поддержки производителей, однако очень важно увеличить субсидирование уже работающих госпрограмм.