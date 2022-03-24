Российским производителям одежды предложили шить товары в Узбекистане и Киргизии

Менеджер по маркетплейсам фулфилмент-оператора «FulEx» Зоя Геворкян заявила, что в условиях санкций против России производителям и продавцам одежды стоит рассмотреть пошив товаров в таких странах как Киргизия и Узбекистан. Об этом написала «Газета.ru».

«Потому что даже популярные российские бренды отшиваются в Узбекистане в том числе. В Турции, по моему мнению, качество производства лучше, но начать стоит все-таки с более бюджетного варианта из стран, я считаю. Цены на производство и на продукцию в любом случае будут выше, так как конвертируется все через доллар. Но это хорошая возможность закрыть спрос потребителей в момент, когда мировые бренды стали людям недоступны, и даже когда все наладят поставки, цены вырастут там раза в три. На этом фоне можно как раз отличится ценой на свой товар», — объяснила эксперт.

В условиях санкций россиянам нужно рассмотреть возможности для заработка, то есть начать производить самим, либо отшивать одежду в Турции, Китае, Киргизии, Узбекистане.

Заграничные бренды одежды и обуви, которые продавались в России, на 80% импортировались из других стран. Своего производства по пошиву одежды в стране очень мало. Это связано с импортированием тканей и дороговизной станков для пошива.