Российским продавцам и полицейским рекомендовали носить медицинские маски

Всем, кто на работе общается с большим количеством людей, Минздрав рекомендовал надевать средства защиты. Так, полицейским, фармацевтам и продавцам необходимо быть на рабочем месте в маске и перчатках.

«Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы», — приводит газета «Известия» сообщение Минздрава.

Рекомендации касаются продавцов и кассиров в магазинах, работников аптек, сотрудников полиции, МФЦ и других организаций. Министерство призвало работодателей обеспечить своих работников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Такие меры нужны для того, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.

Сейчас в России 5389 человек заразились коронавирусом. Насчитывается 45 случаев смерти людей с инфекцией. Вылечить удалось 355 пациентов. Власти страны вводят различные ограничения для борьбы с коронавирусом.

Так, весь апрель объявлен нерабочим, а россиян призывают не выходить без крайней необходимости на улицу. Кроме того, закрыты парки, кафе, торговые центры, музеи и другие организации. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, а школьники и студенты учатся дистанционно.