Российским православным священникам запретили брать деньги за изгнание бесов

Русская православная церковь создала проект документа для регламентации «практик экзорцизма». Теперь такой обряд смогут проводить только священники и епископы и только бесплатно.

«Совершителем чина экзорцизма может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина», — указано в документе.

Исполнитель обряда должен обладать «достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем». Экзорцизм применяется только в случае «бесовской одержимости», а не психических расстройств и заболеваний, поэтому священнослужителям стоит знать основы психиатрии.

В РПЦ отметили, что при совершении обряда случаются злоупотребления, в результате которых «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию» — например, массовые обряды снимают на видео. Из-за этого возникла необходимость регламентировать такие мероприятия. В проекте документа есть разделы об отношении РПЦ к экзорцизму, исторических основаниях для него, современной практике в церквях и проблемами, связанными с такими обрядами.