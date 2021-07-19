Российским пенсионерам предложили выплачивать пособие за прививку от коронавируса

Государство должно замотивировать российских пенсионеров, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, сделать укол. Для этого нужно ввести выплату в размере 10 тысяч рублей за прививку. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он рассказал о своей идее главе Минтруда РФ Антону Котякову в письме.

«Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса», — приводит RT текст письма парламентария.

Власов подчеркнул, что сейчас власти некоторых регионов вводят материальные стимулы для вакцинации пожилых, однако единого федерального решения пока нет. Депутат выразил уверенность в том, что эти деньги помогут увеличить темп вакцинации пенсионеров.

Масштабная прививочная кампания началась в России в декабре 2020 года. После ухудшения эпидемической ситуации в начале лета власти ввели новые ковидные ограничения, которые позволили ускорить ход вакцинации.

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса сформировался на 60%.