Российским пенсионерам предложили бесплатно выдавать планшеты

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил бесплатно выдавать планшеты пенсионерам России. Письмо об этом Орлов отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова, написал телеканал RT.

Свое предложение эксперт аргументировал тем, что сейчас пенсионеры начали особенно нуждаться в электронных устройствах для выхода в интернет. Им необходим доступ к порталам государственных услуг, сайтам для записи в медицинские учреждения и множеству других ресурсов, потому что все сферы постепенно переходят в онлайн.

При этом у пожилых людей часто нет возможности приобрести планшет или смартфон и вносить абонентскую плату, а пользоваться услугами и совершать покупки не выходя из дома для них еще важнее, чем для всех остальных. Пандемия коронавируса сделала пенсионеров уязвимыми, им нужно сократить количество социальных контактов, меньше ходить в учреждения, где много людей.

В связи с этим Орлов попросил рассмотреть вопрос о предоставлении планшетов безвозмездно, если человек обратится с такой просьбой в муниципальные органы социальной защиты.