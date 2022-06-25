Российским пенсионерам напомнили о праве на надбавку после 80 лет

После исполнения 80 лет россияне получают право на выплату к страховой пенсии в двойном размере. Об этом напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля — именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», — сказали в ПФР агентству «Прайм».

Перерасчет пенсии происходит автоматически, то есть двойная выплата поступает на счет пенсионера со следующего месяца после его дня рождения. При этом в отделении уточнили, что на увеличенную выплату могут рассчитывать не все пенсионеры старше 80 лет. Повышение не касается инвалидов первой группы и тех, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Еще в ПРФ отметили, что пенсионеры с 80 лет получают право на оформление компенсации по уходу за собой. Ухаживать может любой неработающий трудоспособный человек. Исключение составляют те россияне, которые получают пособие по безработице.

Подать заявление на выплату можно на сайте ПФР, через госуслуги или в клиентской службе Пенсионного фонда.