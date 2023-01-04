Общество 04 января 2023, 13:25 Российским пенсионерам напомнили о налоговых льготах Финансист РЭУ Ахмадеев напомнил пенсионерам о льготах по налогам на имущество и доход РИА «Новости»

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Жители России пенсионного возраста имеют право на получение льгот по имущественному налогу и налогу на доходы физических лиц. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент кафедры муниципальных и государственных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, финансист Равиль Ахмадеев.

«Согласно установленному порядку, для пенсионеров установлены налоговые послабления по имущественным налогам и налогу на доходы физлиц», — сказал он.

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Ахмадеев напомнил, что если пенсионер занимается предпринимательской деятельностью, то льгот он лишится.

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«В этом случае речь идет о категории самозанятых, как и о бизнесе в юридическом смысле, индивидуальных предпринимателей», — добавил финансист.

В соответствии с законодательством государственные пенсии освобождены от налога на доходы физических лиц.

Также они освобождены от уплаты имущественного налога по одному объекту недвижимого имущества. Кроме того, пенсионеров освободили от земельного налога, ограничив льготу шестью сотками по одному участку.