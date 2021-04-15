Российским операторам разрешили временно не платить взносы для помощи туристам

Российские туроператоры смогут пока не платить взносы для помощи туристам. Решение о дополнительных мерах поддержки компаний принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне закрытия границ с Турцией и Танзанией. Новые ограничения из-за роста случаев COVID-19 в этих странах ударили в первую очередь по туристической отрасли.

Туроператорам продлили освобождение от взносов в резервный фонд объединения «Турпомощь». Взносы в фонд персональной ответственности временно можно будет платить в сокращенном размере, сообщила пресс-служба правительства.

Размер взноса в «Турпомощь» может составлять от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей — в зависимости от числа туристов. В минувшем году на фоне пандемии коронавируса туроператоров освободили от этой обязанности.

«Теперь это правило распространится и на 2021 год», — уточнили в кабмине.

Помимо этого, в текущем году компании смогут использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров, чтобы выплатить клиентам деньги за аннулированные зарубежные туры. Речь идет о путешествиях, забронированных до 31 марта прошлого года включительно. Ежегодные взносы в этот фонд компании смогут заплатить в сокращенном виде (0,25 вместо 1% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за минувший год).