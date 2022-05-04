Российским нефтяникам предложили дать новые льготы

Новые налоговые льготы в качестве поддержки на фоне санкционного давления предложили российским нефтяникам в Госдуме. Проект протокола разработал комитет ГД по энергетике, сообщили «Известия».

Согласно проекту, предлагается снизить налог на добавленный доход (НДД) и изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В эту формулу заложены расходы на транспортировку и фрахт. Эти расчеты основаны на прошлогодних данных и устанавливаются на год вперед. В условиях быстро меняющейся ситуации и подорожании фрахта и транспортировки, нефтяники несут убытки.

Проект также предусматривает мораторий на введение любых дополнительных нагрузок на отрасль в течение трех лет. Специалисты считают логичной мерой корректировку действующей налоговой базы в условиях возросшего санкционного давления на нефтяную отрасль России. Без поддержки нефтяников страна может столкнуться с проблемами в нефтепереработке и геологоразведке в будущем.