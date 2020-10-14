Российским медикам задумали вернуть расчет рабочего времени для стимулирующих выплат

В России в ноябре могут снова перейти на схему расчета рабочего времени медиков для стимулирующих выплат. Соответствующие документы уже начали готовить в Минздраве. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Медики обращались в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат. По их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от количества отработанного времени», — приводит «Интерфакс» слова Мурашко на заседании думского комитета по охране здоровья.

Министр отметил, что сейчас бывает так, что медик выходит на одну смену и получает чуть меньше компенсации, чем коллега, отработавший на полную ставку.

В сентябре правительство России продлило стимулирующие выплаты медработникам до 15 октября. Дополнительные деньги продолжают выплачивать медикам в Подмосковье. Помимо федеральных денег, сотрудники больниц получают региональную надбавку.