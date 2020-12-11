Российским космонавтам захотели повысить зарплату

Российским космонавтам хотят поднять зарплату. Увеличить должностные оклады планируют на 36%.

Это следует из проекта постановления правительства Российской Федерации, пишет РИА «Новости». Разработал проект «Роскосмос».

Согласно материалам портала, зарплаты намерены поднять для кандидата в космонавты с 60,9 до 82,8 тысячи рублей, нелетавшего космонавта — с 63,8 до 86,8 тысячи рублей, летавшего космонавта — с 69,6 до 94,7 тысячи рублей, и инструктора-космонавта — с 88,4 до 120,3 тысячи рублей.

Зарплата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

На сегодняшний день в отряде космонавтов «Роскосмоса» числятся 30 человек.

Российские специалисты начали разрабатывать космический ядерный буксир «Нуклон». После создания аппарат отправят на исследование Луны. Стоимость контракта на создание аванпроекта составила 4,2 миллиарда рублей. Роскосмос и петербургское конструкторское бюро «Арсенал» подписали документ 10 декабря. Все работы планируется завершить к июлю 2024 года. «Нуклон», согласно проекту, будет предназначаться для исследования Луны, а также Венеры и Юпитера.