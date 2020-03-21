    21 марта 2020, 14:05

    Российским компаниям пригрозили проверками на фоне пандемии

    Дарья Бунякова

    Пандемия коронавируса вносит изменения в формат работы многих предприятий. Но компании предупредили, что воспользоваться ситуацией для задержки зарплат или увольнений не получится. Власти страны будут внимательно следить за работодателями.
    Российским компаниям пригрозили проверками на фоне пандемии

    «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — цитирует «Интерфакс» премьер-министра России Михаила Мишустина.

    Следить власти будут и за переводом россиян на удаленную работу. При этом глава Кабмина подчеркнул, что в сложившейся ситуации увольнение сотрудников должно происходить только в крайнем случае.

    «Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», — отметил Мишустин.

    Кроме проверок, планируется организовать поддержку безработных жителей, которые решат открыть собственный бизнес. Меры поддержки малого бизнеса правительство принимает совместно с Центробанком.

    По последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить и выписать 12 пациентов.