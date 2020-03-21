Российским компаниям пригрозили проверками на фоне пандемии

Пандемия коронавируса вносит изменения в формат работы многих предприятий. Но компании предупредили, что воспользоваться ситуацией для задержки зарплат или увольнений не получится. Власти страны будут внимательно следить за работодателями.

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — цитирует «Интерфакс» премьер-министра России Михаила Мишустина.

Следить власти будут и за переводом россиян на удаленную работу. При этом глава Кабмина подчеркнул, что в сложившейся ситуации увольнение сотрудников должно происходить только в крайнем случае.

«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», — отметил Мишустин.

Кроме проверок, планируется организовать поддержку безработных жителей, которые решат открыть собственный бизнес. Меры поддержки малого бизнеса правительство принимает совместно с Центробанком.

По последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить и выписать 12 пациентов.