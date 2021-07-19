Российским кинотеатрам разрешат не пускать курильщиков и зрителей в грязной одежде

Правительство решило создать новую схему работы кинотеатров и разрешить им устанавливать собственные правила. В частности, не пускать зрителей в грязной одежде или выгонять тех, кто курит электронные сигареты.

О новом проекте сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По словам специалиста, этот документ установит базовые параметры, от которых будут отталкиваться кинотеатры, вводя собственный свод правил, сообщила «Российская газета».

Груздев уточнил, что кинотеатры могут, например, вводить запрет на пронос в зал лазерных указок, запрещать курить электронные сигареты, не пускать посетителей в грязной одежде, которые могут испачкать кресла или других посетителей.

При этом зрителям разрешат жаловаться в ответ, поэтому на сайте компании и в зоне касс кинотеатра должны быть указаны адреса для отправки претензий, а также порядок их рассмотрения.

Помимо этого, по словам Груздева, в зоне касс также должна быть размещена информация о том, сколько длится рекламный ролик перед фильмом. Отдельно он обратил внимание на то, что кинотеатры обязаны проводить сеансы вне зависимости от того, сколько зрителей находится в зале.