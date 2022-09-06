Российским инвесторам объяснили новые правила на фондовом рынке | 360°

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Российским инвесторам объяснили новые правила на фондовом рынке

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Трейдер-блогер, автор Telegram-канала «Hard Trade» Денис Чурилов сообщил, что инвесторы, которые получили статус неквалифицированных, до 1 января еще смогут торговать акциями эмитентов из недружественных стран. Об этом написала Lenta.ru.

С 1 октября Центробанк ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. C 1 ноября порог для таких сделок составит 10 процентов портфеля, а с 1 декабря — пять процентов.

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«Один из банков раздавал статус квалифицированного инвестора большому количеству людей. Этих вкладчиков нововведение уже не коснется», — сообщил Чурилов.

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Он также добавил, что риски с блокировкой активов связаны не только с санкциями, но и с возможным столкновением Китая и США.

«Риск, конечно же, существует. Если произойдет какое-то столкновение Китая и Америки из-за Тайваня, то тогда активы всех инвесторов могут заблокироваться уже вдолгую. Но пока сами американцы не будут отказываться от денег российских инвесторов, потому что эти ребята очень любят деньги и хотят ими пользоваться», — заключил трейдер.

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