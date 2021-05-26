Российским гостиницам захотели помочь стать доступнее для инвалидов

Согласно закону, при строительстве отелей не менее 5% номеров необходимо оборудовать инфраструктурой для инвалидов. Большую часть российских гостиниц построили до нововведения, а переоборудовать готовые помещения дорого. Государство должно поддержать гостиничный бизнес и компенсировать затраты на перестройку. С таким предложением выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Как сообщила «Парламентская газета», своей идеей Кувшинова поделилась с Ростуризмом. По данным издания, в ведомстве изучат этот вопрос в ближайшее время.

Согласно информации сайта для бронирования Booking.com, всего в России есть 3294 отеля, где с удобством могут остановиться инвалиды. Это чуть больше 4% от общего числа гостиниц в стране.

«Поэтому важно поддержать отели, которые решат переоборудовать часть своих номеров и сделать их доступными», — приводит «Парламентская газета» слова Кувшиновой.

Депутат предложила Ростуризму запустить программу компенсаций затрат на переоборудование номеров. Она считает, что это позволит «повысить качество отдыха инвалидов и расширит их возможности при выборе мест проживания». Предложение Кувшиновой обсудят на очередном заседании рабочей группы по развитию доступного туризма.

На прошлой неделе Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому пенсии по инвалидности в России со следующего года будут назначать автоматически, без заявлений.