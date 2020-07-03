Российским детям запретили отдыхать в лагерях других регионов

До конца года российским детям нельзя отдыхать в лагерях, которые находятся в других регионах. Такое решение принял Роспотребнадзор из-за эпидемической ситуации с стране. Правила будут действовать до конца этого года.

Об этом ведомство сообщило в санитарно-эпидемиологических правилах, которые разместило на своем сайте.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — сказано в документе.

В правилах уточнили, что отдыхать в других регионах смогут только дети, которые проживают в Арктической зоне. Кроме того, ребята из городов федерального значения смогут поехать на отдых и оздоровление в лагеря в субъекты, которые граничат с этими городами.

При этом число детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости. Перечисленные правила действуют до 1 января 2021 года.

По информации на 3 июля, в России за последние сутки зафиксировали 6718 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране диагноз подтвердили у 667 883 человек. Из них 437 893 пациента выздоровели, еще 9859 — не справились с заболеванием и скончались.