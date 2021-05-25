Российским дачникам разъяснили штрафы за сорняки на участках

Российских дачников не будут штрафовать за одуванчики и полынь на участках. Об этом сообщили в агрономической службе группы компаний «Шанс».

Специалисты пояснили, что дачные участки не являются землями сельскохозяйственного назначения, поэтому штрафовать владельцев дач за лишние одуванчики и полынь никто не будет, сообщила Lenta.ru.

В агрослужбе обратили внимание, что штрафы могут грозить дачникам за наличие борщевика на участке. С этим растением нужно бороться методом выкапывания корней. Также есть вариант удалять зонтики борщевика, оставляя только соцветия. Штраф может быть наложен, если дачники не ведут борьбу с тростником, а на участке сложилась пожароопасная обстановка.

Привлечение к уголовной ответственности может повлечь и выращивание на участке более десяти наркотических растений. К ним относят мак, коноплю, психотрию зеленую.

Ранее о штрафах за сорняки на дачах рассказала юрист Анна Пономарева. По ее словам, к сорным растениям относятся борщевик Сосновского, мята полевая, тысячелистник обыкновенный, осот полевой, одуванчик лекарственный, амброзия, полынь обыкновенная, редька дикая, паслен, чертополох, белена черная и конопля. За распространение таких растений на участках сельхозназначения россиян ждет сначала предупреждение. Но затем им могут выписать штраф от 300 до 500 рублей.