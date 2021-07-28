Российским дачникам напомнили о штрафе за спил дерева на участке

Российских дачников могут оштрафовать за спиленное дерево на своем участке без согласования с администрацией поселка или представителями лесного фонда. Размер наказания зависит от регионального законодательства.

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, что дачники должны сначала уточнить у администрации, является ли их дерево на участке ценным. Владелец участка не имеет право его спилить без разрешения даже в том случае, если дерево больное, угрожает жизни и здоровью граждан.

«Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством — даже некоторые поселки находятся в лесном фонде», — сказал он.

Эксперт рассказал, что размер штрафа за вырубку деревьев без согласования с местными властями варьируется в зависимости от региона. В Москве он может достигать 4,5 тысячи рублей.

Но если дерево упадет н соседскую машину или дом, то ответственность будет нести хозяин участка, потому что он не предпринял ранее действия для того, чтобы обезопасить окружающих.